إنفجار يهزّ باريس.. سقوط 5 إصابات وتفاصيل تسردُ ما جرى

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أصيب 5 أشخاص، السبت، في انفجار بمبنى سكني في شمال باريس، وفق ما أفادت الشرطة والحماية المدنية.وعلى الفور، جل نقل المصابين الـ5 إلى المستشفى فيما تمّ إجلاء سكان المبنى الآخرين.من جهتها، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في سبب الانفجار الذي يعتقد أنه حادث.وقال نادل في مطعم مجاور لوكالة "فرانس برس" إنه سمع "دوياً أعقبته سحابة غبار غطت الشارع بأكمله".