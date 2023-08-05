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عربي-دولي

إنفجار يهزّ باريس.. سقوط 5 إصابات وتفاصيل تسردُ ما جرى

Lebanon 24
05-08-2023 | 14:30
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أصيب 5 أشخاص، السبت، في انفجار بمبنى سكني في شمال باريس، وفق ما أفادت الشرطة والحماية المدنية.

وعلى الفور، جل نقل المصابين الـ5 إلى المستشفى فيما تمّ إجلاء سكان المبنى الآخرين.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في سبب الانفجار الذي يعتقد أنه حادث.
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وقال نادل في مطعم مجاور لوكالة "فرانس برس" إنه سمع "دوياً أعقبته سحابة غبار غطت الشارع بأكمله".
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