شخصٌ لقي حتفه.. هذه آخر تفاصيل حادثة غرق "قاطرة" قناة السويس

لقيَ شخصٌ مصرعه وأصيب 6 آخرون من طاقم القاطرة "فهد" التي غرقت في قناة السويس، اليوم السبت، إثر اصطدامها بإحدى الناقلات البحرية.

وإثر وقوع الحادثة، تمّ الدفع بالرافعة "إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، فيما باشرت السلطات المعنية تحقيقاتها بما حصل.

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وفي تصريحٍ له، كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حادث غرق القاطرة أدى إلى تعطل 20 سفينة عن العبور، بسبب إعطاء أولوية مرور لرافعة الانتشال وإجراء عمليات سحب القاطرة الغارقة.