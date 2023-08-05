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عربي-دولي

أوكرانيا: صيغتنا للسلام في جدة لقيت دعماً أكثر من اجتماعات كوبنهاغن

Lebanon 24
05-08-2023 | 16:34
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أكد مصدر في الوفد الأوكراني، أن بلاده قدمت صيغة للسلام من 10 نقاط في محادثات جدة - غرب السعودية- حيث يجتمع مُستشارو الأمن الوطني وممثلو عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.

كما قال لـ"العربية"، إن "صيغة السلام التي قدمناها بمحادثات جدة دعمتها دول عدة".
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كذلك أضاف أن "صيغتنا للسلام المطروحة بجدة لقيت دعما أكثر من الداعمين بكوبنهاغن.

جهود مكثفة
من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده يعمل في اجتماع لمستشاري قادة الدول في جدة على وضع صيغة مقترحة للسلام.

وقال زيلينسكي في حسابه على تويتر السبت إن الوفد الأوكراني المشارك في اجتماع قادة الدول بشأن السلام بين أوكرانيا وروسيا يبذل جهوداً مكثفة.

كما أوضح: "رغم أن 42 دولة تشارك في الاجتماع من قارات مختلفة لكن الجميع متحدون على أن يكون للقانون الدولي الكلمة العليا"، مردفاً أنه من المهم جداً أن تجري مفاوضات ثنائية مع الشركاء على هامش الاجتماع في جدة.

تأتي المحادثات بجدة في أعقاب اجتماعات أجريت في يونيو بكوبنهاغن ولم يصدر في ختامها بيان رسمي.

"توحيد العالم كله حول أوكرانيا"
واحتضنت السعودية السبت اجتماعاً لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال مشاركون في الاجتماعات، التي ذكر الأوكرانيون أنها تضم ممثلين لنحو 40 دولة، بدأت في فترة بعد الظهر في مدينة جدة.

وبحسب جدول أعمال اطلعت عليه وكالة فرانس برس، تضمنت الجلسات ثلاث ساعات من إلقاء البيانات من مختلف الوفود، ثم إجراء مناقشات مغلقة لمدة ساعتين، وأخيرا عشاء عمل.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك قبل وصوله إلى جدة لترؤس وفد بلاده "أتوقع ألا تكون المحادثات سهلة"، مضيفا: "لدينا خلافات كثيرة وسمعنا مواقف كثيرة، لكن من المهم أن نشارك أفكارنا".

وتابع: "مهمتنا هي توحيد العالم كله حول أوكرانيا".
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