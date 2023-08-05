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البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

Lebanon 24
05-08-2023 | 16:57
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، قراراً بتكليف مدير عام قوات الشرطة خالد حسان محي الدين الماحي بمهام وصلاحيات وزير الداخلية.

كان البرهان قد أصدر، في أيار، قراراً بإعفاء مدير عام قوات الشرطة عنان حامد من منصبه، وتكليف الماحي بمهامه.
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