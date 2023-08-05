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عربي-دولي

زلزالٌ قوي يضرب شرق الصين.. إنهيار عشرات المباني وإصابة 10 أشخاص!

Lebanon 24
05-08-2023 | 23:04
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ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات شرق الصين، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح فضلاً عن انهيار عشرات المباني.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصابيح تهتز وأشخاصا يخلون منازلهم وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 2,33 صباحاً (18,33 ت غ السبت) كان على بعد 26 كيلومتراً جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وعلى عمق 10 كيلومترات.
بدوره، أشار شخص على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" من مقاطعة خيبي المجاورة لشاندونغ إلى أنّ الهزة كانت قوية جداً. 
مع هذا، نقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن سلطات شاندونغ قولها إنه أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص وانهيار 74 منزلا أو مبنى جراء الزلزال الذي أعقبته 52 هزة ارتدادية.
ووسط ذلك، فقد شعر بالزلزال سكان مدن بعيدة مثل بكين وتيانجين وكذلك شنغهاي، على بعد نحو 800 كيلومتر من مركزه.
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