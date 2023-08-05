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عربي-دولي
خروج عربات قطار عن مسارها في مولدوفا بسبب الحرارة المرتفعة
Lebanon 24
05-08-2023
|
23:06
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أعلن جهاز السكك الحديدية في مولدوفا أن ست عربات حبوب في قطار مكون من 61 عربة كان متجها إلى ميناء نهري في أوكرانيا خرجت عن مسارها في مولدوفا السبت بعدما أضعفت درجات الحرارة الشديدة القضبان.
وقالت السكك الحديدية في مولدوفا في بيان "السبب المبدئي للحادث هو ارتفاع درجة الحرارة للغاية مما تسبب في فقدان السكك الحديدية قوتها".
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وأشارت إلى أن ست عربات تحمل الحبوب خرجت عن مسارها بينما كان القطار على جزء من خط كولما-سيدير-لونجا في الطريق إلى ريني، وهو مركز نقل أوكراني على نهر الدانوب.
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