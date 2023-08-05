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إقتصاد

كندا تعلق مساعدات التنمية المباشرة للنيجر

Lebanon 24
05-08-2023 | 23:26
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قررت كندا تعليق مساعدات التنمية المباشرة لحكومة النيجر رداً على الانقلاب في البلاد، بحسب ما أعلنت الحكومة الاتحادية.

كما أضافت في بيان أن التعليق سيشمل دعم كندا المباشر المرتبط بالميزانية لحكومة النيجر، وفق رويترز.
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وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعلن، الجمعة، أن حكومة بلاده توقف بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر، غير أنه أوضح أن الحكومة الأميركية ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية.

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