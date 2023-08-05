واشنطن تدين هجومين منفصلين أوديا بحياة فلسطيني وإسرائيلي

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دانت وزارة الخارجية الأميركية هجومين منفصلين أوديا بحياة إسرائيلي وفلسطيني، داعية إلى وضع حد لأعمال العنف.وقالت مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تدين "بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في تل أبيب والذي أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين".وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة إكس، دان المكتب أيضا "الهجمات الإرهابية الأخيرة الأخرى ضد الإسرائيليين"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا.وقضى إسرائيلي إثر إصابته بجروح بالغة، مساء السبت، في "هجوم إرهابي" في تل أبيب نفذه فلسطيني أردته أجهزة الأمن، وفق ما أفادت الشرطة والاسعاف.كما قُتل منفذ الهجوم الفلسطيني الذي عرّف عنه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بأنه كامل أبو بكر (22 عاما) من منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأضاف الأمن أنه من أنصار حركة الجهاد الإسلامي.