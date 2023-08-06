زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية أصابت شركة لتصنيع الطائرات

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ضربة صاروخية روسية استهدفت بلاده في ساعة مبكرة من مساء السبت، حيث طالت خصوصاً مباني شركة تصنيع الطائرات "موتور سيش" التي تديرها الدولة منذ عام 2022 بهدف المساعدة في الجهد الحربي.وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع هجوم صاروخي روسي جديد على بلدنا... أصاب موتور سيش ومنطقة خميلنيتسكي"، وفق فرانس برس.كما أوضح أن موسكو أطلقت صواريخ "كينجال" الفرط صوتية وصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، وقد "تم إسقاط بعضها".إلا أنه بحسب فرانس برس، فقد تعذر حتى الآن معرفة ما إذا كان القصف الروسي قد أصاب مقر "موتور سيش".وكان حاكم المنطقة يوري مالاشكو قد أورد في وقت سابق عبر تليغرام أن الهجوم الروسي استهدف منطقة عند أطراف المدينة وتسبب باندلاع حريق.كما أضاف أنه لا يملك "أي معلومات عن احتمال سقوط ضحايا"، مردفاً أن حجم "الدمار لا يزال في طور التقييم".