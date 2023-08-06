"سألاحقكم"... الادعاء الأميركي يُحيل إلى القضاء منشوراً لترامب

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أحال ممثّلو ادّعاء أميركيون إلى القضاء منشوراً يحمل تهديداً كتبه الرئيس السابق دونالد ترامب على منصة للتواصل الاجتماعي، في وقت متأخّر من مساء الجمعة، وقالوا إنّه يشير إلى احتمال ترهيب شهود بالكشف بشكل غير مناسب عن أدلّة سرية حصل عليها من السلطات.وكتب ترامب الجمعة في منشور على منصة "تروث سوشال" التي يملكها عبارة "إذا لاحقتموني سوف ألاحقكم"، وذلك بعد يوم واحد من الدفع ببراءته من اتهامات بأنه دبّر مؤامرة جنائية لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020 والتي انتهت بهزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن.وقال مكتب المستشار الخاص جاك سميث، في الدعوى التي تم رفعها أمام محكمة واشنطن الاتحادية، إنّ منشور ترامب أثار مخاوف من أنه قد يكشف علانية عن مواد سرية، مثل محاضر هيئة المحلّفين الكبرى التي حصل عليها من ممثلي الادعاء.وتطلب الدعوى إصدار أمر حماية يمنع ترامب ومحاميه من الكشف عن أي مواد سرية في عملية معروفة باسم المكاشفة مع أشخاص غير مصرح لهم بذلك.وفي إطار عملية المكاشفة، يُطلَب من ممثلي الادعاء تزويد المتهمين بالأدلة ضدهم حتى يتمكنوا من إعداد المرافعات.وأمس السبت، منحت القاضية تانيا شوتكان ترامب حتى الخامسة من مساء غداً الاثنين للرد. ووفقاً لسجلات المحكمة، طلب محامو ترامب ثلاثة أيام أخرى حتى الخميس العاشر من آب للرد.وكتب ممثّلو الادعاء: "يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي ضار على الشهود أو يؤثر سلباً على عدالة القضاء في هذه القضية"، مشيرين إلى أنّ ترامب لديه سجل من مهاجمة القضاة والمحامين العامين والشهود في قضايا أخرى ضده.ورفضت القاضية طلب ترامب بتمديد المهلة الممنوحة له للاستجابة لطلب الحكومة.وأصدر متحدث باسم ترامب بياناً دافع فيه عن منشور الرئيس السابق.ويقول ترامب إنّ جميع التحقيقات التي يتعرّض لها جزء من مطاردة سياسية تهدف لعرقلة حملته لخوض انتخابات 2024.