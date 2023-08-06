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في أواخر حزيران، شن الآلاف من قوات "مجموعة فاغنر"، بقيادة يفغيني بريغوجين، تمردًا داخل الأراضي الروسية. وفي حين بدا انه يشكل تحدياً كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع ذلك انتهى في غضون 48 ساعة. ماذا تكشف تداعيات هذا الأمر عن موقف بوتين؟ وهل المجموعة لا تزال تشكل تهديدا؟بحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "بدأ التمرد بعد أن أمر وزير دفاع البلاد، سيرغي شويغو، قوات المجموعة بتوقيع عقود جديدة مباشرة مع وزارته. حينها، دعا بريغوجين إلى عزل كل من شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف. واللافت، أنه في أعقاب هذا الانقلاب، لم يحل بوتين مجموعة فاغنر ولم يتخلص من بريغوجين، على الرغم من أن السلطات صادرت أسلحة المتمردين الثقيلة. عوضاً عن ذلك، انتقل عدد من قوات المجموعة إلى بيلاروسيا تنفيذاً للاتفاق الذي توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، كما وبقي كل من شويغو وغيراسيموف في منصبيهما".وتابعت الصحيفة، "على الرغم من أن لا شيء مؤكدا حتى اللحظة، إلا أن هذه الأحداث أضعفت الروح المعنوية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولون مقربون من بوتين يشككون في قدرة الرئيس وكفاءته. وعلى الرغم من تصريحات بوتين التي تعهد فيها بمحاسبة مرتكبي التمرد، هل هو بريغوجين اليوم يحث قوات مجموعته على الاستعداد لعمليات الانتشار الأفريقية المستقبلية. إن استعداد فاغنر للقتال في إفريقيا يسمح لروسيا بتجنب تكبد جنودها النظاميين خسائر قد تثير غضب الرأي العام الروسي. وتدعم قوات فاغنر "أمراء الحرب" في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وليبيا الذين يعتمدون الآن على موسكو لضمان بقائهم".وأضافت الصحيفة، "في السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، يشرف فاغنر أيضًا على عمليات التنقيب عن الذهب والتهريب التي تساعد الكرملين على التهرب من العقوبات الغربية. إذاً، قد يصبح الوجود الأفريقي للمجموعة أكثر أهمية بالنسبة لروسيا الآن، في ظل تقلص الأدوات الجيوسياسية لموسكو في القارة. فضل العديد من القادة الأفارقة عدم المشاركة في قمة بوتين الأفريقية الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تعرض الأمن الغذائي الأفريقي للخطر بسبب انسحاب الرئيس الروسي من صفقة الحبوب".ورأت الصحيفة أنه "لم يتضح حتى اللحظة كيف سترد القوات العسكرية الروسية الرسمية في النهاية على قرارات بوتين. الوضع معقد، خاصة أن بعض الضباط الرفيعي المستوى دعموا هذا التمرد. إذاً، من الواضح أن بريغوجين قد توصل إلى تسوية مؤقتة مربحة مع بوتين. والأمر المثير للدهشة، أنه وبحسب مسؤولين غربيين، كان بوتين على علم بالتمرد مسبقاً إلا أنه لم يفعل شيئًا لإيقافه، ولهذا السبب لم يتخذ أي إجراءات عقابية بحق الفاعلين. وبالتالي، أصبح أحد العوامل التي منعت أعضاء النخبة الروسية لفترة طويلة من تحدي بوتين، وهو أنه لا يقهر، موضع شك الآن".وختمت الصحيفة، "أصبح الرئيس الروسي الآن أكثر عرضة للخطر مما كان عليه في أي وقت مضى، خاصة في ظل التوقعات القاتمة للحرب الروسية المكلفة والطاحنة في أوكرانيا. يبدو أن بوتين الآن يحاول حماية نفسه من أي خطر غير متوقع".