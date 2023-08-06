هيئة قناة السويس تكشف موعد بدء انتشال القاطرة الغارقة

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كشفت هيئة قناة السويس، في وقت مبكر من صباح الأحد، موعد بدء أعمال انتشال القاطرة الغارقة.وفي تغريدة على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، قالت هيئة قناة السويس: "استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من تفريعة الشرقية الكم 51 ترقيم قناة. ومن المقرر أن تبدأ أعمال انتشال القاطرة الغارقة عقب مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب".وقبل ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في "الكم 51.300 ترقيم القناة".