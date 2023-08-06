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هيئة قناة السويس تكشف موعد بدء انتشال القاطرة الغارقة

Lebanon 24
06-08-2023 | 02:13
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كشفت هيئة قناة السويس، في وقت مبكر من صباح الأحد، موعد بدء أعمال انتشال القاطرة الغارقة.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، قالت هيئة قناة السويس: "استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من تفريعة الشرقية الكم 51 ترقيم قناة. ومن المقرر أن تبدأ أعمال انتشال القاطرة الغارقة عقب مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب".
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وقبل ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في "الكم 51.300 ترقيم القناة".
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