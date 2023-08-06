اليابان تندد بتهديدات روسيا النووية "غير المقبولة"

Advertisement

ندد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الأحد، بتلويح روسيا بإمكانية استخدام السلاح النووي، في يوم إحياء اليابان الذكرى الـ78 لإلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما.وقال كيشيدا خلال مراسم في هيروشيما إن "الدمار الذي أحدثته الأسلحة النووية في هيروشيما وناغازاكي لا يمكن أن يتكرّر أبدا".وأكد رئيس الوزراء الذي تتحدر عائلته من هيروشيما أن "اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لقصف ذري خلال الحرب، ستواصل جهودها من أجل عالم خال من الأسلحة النووية".وتابع "الطريق نحو هذا الهدف يزداد صعوبة بسبب الانقسامات المتزايدة في صفوف الأسرة الدولية حول نزع السلاح النووي والخطر النووي الروسي".وشدد على أنه "على ضوء هذا الوضع، من المهم للغاية إعطاء دفع دولي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية".وجاءت تصريحات كيشيدا عقب موقف مماثل للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أصدر بيانا بمناسبة ذكرى القصف ندد فيه بـ"تلويح بعض الدول مجددا بتهور بالتهديد النووي، مهددة باستخدام أداة الإبادة هذه".وأكد غوتيريش أنه "بمواجهة هذه التهديدات، على الأسرة الدولية أن تتكلم بصوت واحد، أي استخدام للسلاح النووي غير مقبول".