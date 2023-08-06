للمتضررين من منشورات "إكس".. هذا ما عرضه ماسك

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أعلن إيلون ماسك ان منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، "إكس"، ستمول التكاليف القانونية لمن تعرضوا لمعاملة غير عادلة من جانب أرباب أعمالهم بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على الموقع، الذي كان يحمل سابقا اسم "تويتر".وكتب ماسك، في تغريدة على المنصة: "إذا عوملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية."وأضاف: "لن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف."وأعلن ماسك، أواخر الشهر الماضي، أن عدد المستخدمين الشهريين لإكس وصل إلى "مستوى جديد" ونشر رسما بيانيا أظهر أن العدد تجاوز 540 مليونا.وجاءت الأرقام في وقت تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتسعى لزيادة إيرادات الإعلانات التي تراجعت.وغيّر ماسك في تموز المنصرم شعار الطائر الأزرق الذي اشتهرت به تويتر على مدار 17 عاما ورمز إلى نشر الأفكار حول العالم.كما عدّل الاسم إلى "إكس" وغير الشعار بما يعكس التركيز على تطوير "تطبيق لكل شيء".(سكاي نيوز)