Advertisement

عربي-دولي

للمتضررين من منشورات "إكس".. هذا ما عرضه ماسك

Lebanon 24
06-08-2023 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1094897-638269172429680304.png
Doc-P-1094897-638269172429680304.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن إيلون ماسك ان منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، "إكس"، ستمول التكاليف القانونية لمن تعرضوا لمعاملة غير عادلة من جانب أرباب أعمالهم بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على الموقع، الذي كان يحمل سابقا اسم "تويتر".
Advertisement

وكتب ماسك، في تغريدة على المنصة: "إذا عوملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية."

وأضاف: "لن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف."

وأعلن ماسك، أواخر الشهر الماضي، أن عدد المستخدمين الشهريين لإكس وصل إلى "مستوى جديد" ونشر رسما بيانيا أظهر أن العدد تجاوز 540 مليونا.

وجاءت الأرقام في وقت تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتسعى لزيادة إيرادات الإعلانات التي تراجعت.

وغيّر ماسك في تموز المنصرم شعار الطائر الأزرق الذي اشتهرت به تويتر على مدار 17 عاما ورمز إلى نشر الأفكار حول العالم.

كما عدّل الاسم إلى "إكس" وغير الشعار بما يعكس التركيز على تطوير "تطبيق لكل شيء".(سكاي نيوز)


عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-08-06
09:51 | 2023-08-06
09:18 | 2023-08-06
09:00 | 2023-08-06
09:00 | 2023-08-06
09:00 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24