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عربي-دولي

من بينها طائرات مسيّرة إيرانية.. بليلة واحدة روسيا تقصف أوكرانيا بـ 70 سلاحاً هجومياً

Lebanon 24
06-08-2023 | 04:15
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أعلن سلاح الجو في كييف، اليوم الأحد، ان روسيا شنت عدة موجات من القصف على أوكرانيا خلال الليل باستخدام 70 سلاحا للهجوم الجوي، بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية، وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

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وأضاف سلاح الجو عبر تليغرام، أن الدفاع الجوي الأوكراني دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز، وكل الطائرات المسيرة من طراز شاهد وعددها 27.

وتابع: "إجمالا، في عدة موجات من الهجمات، من مساء الخامس من أغسطس حتى صباح السادس من أغسطس، استخدم العدو 70 وسيلة من أسلحة الهجوم الجوي".

وأضاف أن روسيا أطلقت 3 صواريخ كينجال فرط صوتية، دون تقديم المزيد من المعلومات بشأنها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي ضرر من الهجوم الذي وقع خلال الليل أو ما حدث لصواريخ كروز العشرة التي لم يتم إسقاطها.

وذكر المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات لهيئة البث العامة الأوكرانية، أن أحد الأهداف الرئيسية للهجوم كانت منطقة خميلنيتسكي.

روسيا تتحدث عن قصف أوكراني بذخائر عنقودية
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن مسؤول طوارئ في مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، أن النيران شبت في سقف خشبي لمبنى جامعي في دونيتسك في أعقاب قصف أوكراني، أمس السبت.

وقال أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية الذي عينته روسيا على تطبيق تليغرام: "نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة".

وذكر أليكسي كوستروبيتسكي، وزير الطوارئ الذي عينته روسيا للمنطقة التي تسميها موسكو جمهورية دونيتسك الشعبية: "نستخدم 12 خزانا للمياه وثلاثة سلالم و100 من رجال الإطفاء". وأضاف "السقف كله مشتعل".(العربية)



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