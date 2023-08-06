Advertisement

عربي-دولي

الصين ترفع مستوى الاستجابة الطارئة للفيضانات بشمال شرق البلاد

Lebanon 24
06-08-2023 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1094908-638269195231114904.JPG
Doc-P-1094908-638269195231114904.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفعت السلطات في شمال شرق الصين، مستوى الاستجابة للطوارئ مع ارتفاع روافد نهر "سونجهوا"، وهو نهر رئيسي، إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دوكسوري".

وقالت وزارة الموارد المائية الصينية، إنها رفعت الاستجابة للفيضانات إلى المستوى الثالث في العاشرة صباحاً في منغوليا الداخلية، وجيلين، وهيلونجيانغ. 
Advertisement

وتستخدم الصين نظام استجابة للطوارئ من أربعة مستويات، والمستوى الأول هو الأعلى في حالات الطوارئ.

وإقليم هيلونجيانغ، المعروف باسم "مخزن الحبوب الشمالي الكبير" في الصين، من بين أحدث المناطق التي عانت من آثار الإعصار "دوكسوري"، الذي أودى بحياة 20 شخصاً على الأقل، وشرد الآلاف، وأغرق بكين وعدة مدن أخرى منذ أن وصل إلى اليابسة في الجنوب قبل أسبوع.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-08-06
09:51 | 2023-08-06
09:18 | 2023-08-06
09:00 | 2023-08-06
09:00 | 2023-08-06
09:00 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24