الصين ترفع مستوى الاستجابة الطارئة للفيضانات بشمال شرق البلاد

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رفعت السلطات في شمال شرق الصين، مستوى الاستجابة للطوارئ مع ارتفاع روافد نهر "سونجهوا"، وهو نهر رئيسي، إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دوكسوري".وقالت وزارة الموارد المائية الصينية، إنها رفعت الاستجابة للفيضانات إلى المستوى الثالث في العاشرة صباحاً في منغوليا الداخلية، وجيلين، وهيلونجيانغ.وتستخدم الصين نظام استجابة للطوارئ من أربعة مستويات، والمستوى الأول هو الأعلى في حالات الطوارئ.وإقليم هيلونجيانغ، المعروف باسم "مخزن الحبوب الشمالي الكبير" في الصين، من بين أحدث المناطق التي عانت من آثار الإعصار "دوكسوري"، الذي أودى بحياة 20 شخصاً على الأقل، وشرد الآلاف، وأغرق بكين وعدة مدن أخرى منذ أن وصل إلى اليابسة في الجنوب قبل أسبوع.