صورته أبكت الكثيرين... اب احتضن طفله يوم ولادته وفي لحظة وفاته!

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فُجع الدكتور الأردني أحمد السليمان بوفاة نجله الصغير نديم البالغ من العمر 6 سنوات إثر حادث غرق تعرض له قبل أسبوعين في مدينة تولوز في فرنسا، ليتداول الأردنيون صورة الدكتور الأردني وهو يحتضن نجله لحظة ولادته، ولحظة احتضانه له يوم وفاته.وقال السليمان إن نجله الصغير خرج في رحلة مجتمعية برفقة شقيقته التي تكبره بالعمر، لكنه تعرض لحادث غرق وقع في بركة مياه عامة مستثمرة من قبل مدينة ألعاب مائية بالقرب من مدينة تولوز.وقال السليمان إن نجله مكث في العناية المركزة 15 يوماً، وتم إدخاله في غيبوبة اصطناعية في محاولة للتخفيف عليه، لكنه توفي مساء الجمعة.وقال السليمان إنه سيتم مقاضاة المسؤولين عن مدينة الألعاب بتهمة "التقصير والإهمال"، بالإضافة إلى بلدية المنطقة المسؤولة عن البركة. (العربية)