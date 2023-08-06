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مسيّرة جديدة تستهدف موسكو.. والدفاعات الجوية الروسية تدمرها

Lebanon 24
06-08-2023 | 05:50
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دمّرت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، طائرة مسيّرة في أجواء العاصمة موسكو، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة استهدافات أوكرانية متزايدة للعاصمة الروسية.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تليغرام "اليوم قرابة الساعة الحادية عشرة حاولت مسيّرة اختراق الأجواء في اتجاه موسكو. تمّ تدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي أثناء اقترابها".
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واتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجومين بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو الأسبوع الماضي.
 
من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، إضافةً إلى 27 طائرة مسيّرة، في تصدّيها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية. (العربية)
 
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