في حال فوزه... ترامب يتعهد: سأمنع إندلاع حرب عالمية ثالثة

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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه إذا فاز في انتخابات الرئاسة 2024، سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.وأشار إلى أن الأسلحة اليوم قوية للغاية لدرجة أنه يمكنها تدمير العالم، وأضاف: "لن أسمح بحدوث ذلك".وأكد أنه سيحقق تسوية حول الأزمة في أوكرانيا "حتى قبل العودة إلى المكتب البيضاوي" وأشار إلى أن حل النزاع سيكون عادلا للطرفين. (روسيا اليوم)