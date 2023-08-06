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عربي-دولي

في حال فوزه... ترامب يتعهد: سأمنع إندلاع حرب عالمية ثالثة

Lebanon 24
06-08-2023 | 05:53
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه إذا فاز في انتخابات الرئاسة 2024، سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأشار إلى أن الأسلحة اليوم قوية للغاية لدرجة أنه يمكنها تدمير العالم، وأضاف: "لن أسمح بحدوث ذلك".
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وأكد أنه سيحقق تسوية حول الأزمة في أوكرانيا "حتى قبل العودة إلى المكتب البيضاوي" وأشار إلى أن حل النزاع سيكون عادلا للطرفين. (روسيا اليوم)
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