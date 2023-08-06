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عربي-دولي
العراق يحجب تطبيق "تليغرام".. ما السبب؟
Lebanon 24
06-08-2023
|
09:00
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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الأحد حجب تطبيق "تليغرام" بناء على توجيهات من الجهات العليا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وذكرت في بيان صحفي: "نلفت انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في العراق، إلى أن حجب تطبيق (تليغرام) جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون".
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وأضافت أن "مؤسسات الدولة ذات العلاقة، قد طلبت مرارا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات".
وأشارت إلى أنها "تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، ونعرب عن ثقتنا في تفهم المواطنين لهذا الإجراء". (روسيا اليوم)
عربي-دولي
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