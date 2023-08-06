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عربي-دولي

قتلى وعشرات الجرحى.. قطار يخرج عن مساره في جنوب باكستان

Lebanon 24
06-08-2023 | 07:09
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قتل 15 شخصا على الأقل الأحد عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، بحسب وسائل اعلام محلية.

وقال محسن سيال وهو مسؤول في السكك الحديد ل "هوم نيوز" إن "قطار الهزارة السريع كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها".
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وأكد التلفزيون الباكستاني مصرع 15 شخصا على الأقل واصابة 40 آخرين، نقلا عن مسؤولين في خدمة السكك الحديدية. (العربية)
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