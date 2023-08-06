قصة مؤلمة.. وفاة زوجين لهما 3 أطفال بفارق 10 أيّام فقط

تُوفي زوجان فلسطنيان خلال 10 أيّام فقط، في قصة أحزنت رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وفي التفاصيل، تُوفي الدكتور سرحان زيادة بشكل مفاجىء، فيما لحقته زوجته المعلمة غادة الجوابرة التي كانت تعاني من مرض السرطان وتتلقى العلاج في الأردن، بعد 10 أيّام فقط.

Advertisement

والجدير بالذكر أنّ لديهما 3 أطفال. (العربية)