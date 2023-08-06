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عربي-دولي

قصة مؤلمة.. وفاة زوجين لهما 3 أطفال بفارق 10 أيّام فقط

Lebanon 24
06-08-2023 | 07:31
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تُوفي زوجان فلسطنيان خلال 10 أيّام فقط، في قصة أحزنت رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ.
 
 
وفي التفاصيل، تُوفي الدكتور سرحان زيادة بشكل مفاجىء، فيما لحقته زوجته المعلمة غادة الجوابرة التي كانت تعاني من مرض السرطان وتتلقى العلاج في الأردن، بعد 10 أيّام فقط.
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والجدير بالذكر أنّ لديهما 3 أطفال. (العربية)
 
 
 

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