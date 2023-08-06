تقع على البحر الأسود.. إليكم الموانئ الروسية المُعرضة لهجمات أوكرانية





وفي ما يلي نظرة على هذه الموانئ الستة؛ مواقعها، وأبرز أدوارها:

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ميناء تامان ذكر "تلفزيون العربي" أنه مع تصاعد حرب السفن بين كييف وموسكو وتبادل الهجمات، حذّرت وكالة الملاحة الأوكرانية من أن 6 موانئ روسية على البحر الأسود تقع في منطقة خطر الحرب.وفي ما يلي نظرة على هذه الموانئ الستة؛ مواقعها، وأبرز أدوارها:

تصدّر عبره شحنات الغاز المُسال بطاقة تبلغ 20 مليون طن سنويًا. وقد تعرّض الميناء لهجمات بطائرات مسيّرة ما دعا روسيا إلى التلويح بتعليق صادرات الغاز منه بسبب طبيعته القابلة للانفجار.



ميناء أنابا

يوصف بأنه إحدى جواهر البحر الأسود، ويمتد بالقرب منه خط "تورك ستريم" لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا، والذي تم الانتهاء منه عام 2018.



ميناء نوفوروسيسك التجاري

يُعد من أكبر الموانئ الروسية من حيث الحجم، ومن بين أكبر الموانئ في أوروبا. فعبره يصدَّر النفط والحبوب الروسية وغيرها من المنتجات إلى البلدان في جميع أنحاء العالم، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وقد خصّص الرئيس الروسي موارد كبيرة لبناء القاعدة البحرية فيه، والتي هُوجمت إحدى السفن فيها في الآونة الأخيرة.

ميناء غيلينجيك

ارتبط اسم هذا الميناء الروسي بما عُرف بقصر بوتين، الذي أُثيرت ضجة كبيرة بشأنه، بعدما زعم المعارض أليكسي نافالني أنه بُني بوصفه مقرًا سريًا فاخرًا للرئيس الروسي.



ميناء توابسي

يقع بالقرب من القاعدة البحرية الروسية في نوفوروسيسك، وشهد إسقاط طائرة أميركية بدون طيار في مايو/ أيار الماضي.



وزعمت روسيا أن تلك الطائرة قد تكون متورطة في الاستعدادات لشن هجوم على الميناء.



ميناء سوتشي

تعتبر سوتشي أكبر مدينة سياحية في المنطقة التي يُطلق عليها اسم "الريفييرا الروسية". وقد اشتهرت باستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014.