حادث سير في بلد عربيّ.. حصيلة القتلى مرتفعة فكم بلغت؟

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لقي 24 شخصا مصرعهم، صباح الأحد، في حادثة سير مفجعة بالمغرب من جراء انقلاب حافلة للنقل المزدوج على الطريق الرابطة بين مدينة دمنات، (وسط البلاد)، وجماعة سيدي بو لخلف بإقليم أزيلال.وحسب ما أوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.وأضاف المصدر ذاته أنه، وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى المكان لمباشرة عمليات التدخل.