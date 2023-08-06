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عربي-دولي

حادث سير في بلد عربيّ.. حصيلة القتلى مرتفعة فكم بلغت؟

Lebanon 24
06-08-2023 | 08:34
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لقي 24 شخصا مصرعهم، صباح الأحد، في حادثة سير مفجعة بالمغرب من جراء انقلاب حافلة للنقل المزدوج على الطريق الرابطة بين مدينة دمنات، (وسط البلاد)، وجماعة سيدي بو لخلف بإقليم أزيلال.

 وحسب ما أوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.
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وأضاف المصدر ذاته أنه، وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى المكان  لمباشرة عمليات التدخل.
 
وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

وذكرت مصادر لموقع "هسبريس" أن 22 راكبا لقوا حتفهم بمكان وقوع الحادث، فيما لفظ اثنان آخران أنفاسهما الأخيرة في مستشفى القرب بدمنات. (الحرة) 
 
الصورة من الأرشيف لحادث حافلة في منطقة الرشيدية في المغرب
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