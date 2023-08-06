مشهد مرعب... حادث سير كاد أنّ يتسبب بكارثة كبيرة شاهدوا ما حصل (فيديو)

#فيديو
حادث في مدينة ديربي -تبعد 200 كلم إلى الشمال من العاصمة البريطانية #لندن - شرطة ديربيشاير قالت: تم نقل السائق، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، وراكب من السيارة، وهو أيضاً في سن المراهقة، إلى مستشفى رويال ديربي#صحيفة_المدينة #بريطانيا pic.twitter.com/4knIxdPn17
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) August 6, 2023
#فيديو
حادث في مدينة ديربي -تبعد 200 كلم إلى الشمال من العاصمة البريطانية #لندن - شرطة ديربيشاير قالت: تم نقل السائق، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، وراكب من السيارة، وهو أيضاً في سن المراهقة، إلى مستشفى رويال ديربي#صحيفة_المدينة #بريطانيا pic.twitter.com/4knIxdPn17