مشهد مرعب... حادث سير كاد أنّ يتسبب بكارثة كبيرة شاهدوا ما حصل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو حادثاً مرعباً كاد يؤدي إلى كارثة، حيث اصطدمت سيارة مرسيدس بمنزل كان على الطريق أو يبدو أنه كان بالقرب من شارع سريع، في الوقت الذي كانت فيه العائلة داخل المنزل.



ووقع الحادث في مدينة ديربي البريطانية التي تبعد نحو 200 كلم إلى الشمال من العاصمة لندن، فيما لم ينتج عنه أي وفيات على الرغم من شكله المريع.



وبحسب المعلومات التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا، فإن السيارة كانت من نوع مرسيدس وكان يقودها فتى مراهق يبلغ من العمر 19 عاماً، ولحسن الحظ فقد اصطدمت السيارة بمرآب المنزل، ولم تصل إلى المكان الذي تجلس فيه العائلة داخل البيت. (العربية)

#فيديو



حادث في مدينة ديربي -تبعد 200 كلم إلى الشمال من العاصمة البريطانية #لندن - شرطة ديربيشاير قالت: تم نقل السائق، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، وراكب من السيارة، وهو أيضاً في سن المراهقة، إلى مستشفى رويال ديربي#صحيفة_المدينة #بريطانيا pic.twitter.com/4knIxdPn17 — صحيفة المدينة (@Almadinanews) August 6, 2023 Advertisement