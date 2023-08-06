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عمران خان أمضى ليلته في سجن شديد الحراسة

Lebanon 24
06-08-2023 | 08:47
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أمضى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الليلة الماضية في سجن شديد الحراسة، بعد أن حكمت عليه محكمة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد. (العربية)

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