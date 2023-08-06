لمساعدة المزارعين... مفوضية اللاجئين تُرمّم قناة الريّ في مسكنة في سوريا

سوريا: بعد أعوام من النزوح، عاد المزارعين 🧑‍🌾 في حلب إلى أراضيهم ليجدوها جافة وقاحلة.



لمساعدتهم على بدء العمل في هذه الأراضي مرة أخرى، قامت مفوضية اللاجئين وشريكها بترميم 20 كيلومتراً من قناة الري في منطقة مسكنه والتي ستمكن أكثر من 6,000 مزارع على سقاية أراضيهم. pic.twitter.com/zHhBjb2uMB