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عربي-دولي

لمساعدة المزارعين... مفوضية اللاجئين تُرمّم قناة الريّ في مسكنة في سوريا

Lebanon 24
06-08-2023 | 08:51
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قالت مفوضية اللاجئين إنّ بعد أعوام من النزوح، عاد المزارعون في حلب إلى أراضيهم ليجدوها جافة وقاحلة، فقامت بترميم 20 كيلومتراً من قناة الري في منطقة مسكنة، والتي ستُمكّن أكثر من 6000 مزارع من ريّ أراضيهم.
 
 
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