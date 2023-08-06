أكثر من 30 مفقودا إثر غرق قاربين لمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

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فُقد أكثر من 30 شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل إيطاليا وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد.وأوضحت المنظمة أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصا كانوا على متن قارب، بينما تم الإبلاغ عن فقدان 3 آخرين من القارب الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا في ظل أحوال جويّة عاصفة أمس السبت.ويعتقد أن القاربين كانا مركبين متهالكين من الحديد أبحرا من سواحل مدينة صفاقس التونسية الخميس الماضي. (الجزيرة)