مسيّرة تركية تقتل مسؤولاً من حزب العمال الكردستاني

قُتل "مسؤول عسكري" في حزب العمال الكردستاني وأصيب آخر إثر قصف بمسيّرة نسب إلى تركيا في إقليم كردستان في شمال العراق، وفق ما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم اليوم الأحد.



وذكر البيان أنه عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، "استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالقرب من منطقة أغجلر في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، مضيفاً أن ذلك "أسفر عن مقتل مسؤول عسكري من حزب العمال وإصابة مقاتل آخر بجروح. (العربية)

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