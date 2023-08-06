لماذا تتردّد "إيكواس" في التدخّل عسكريّاً في النيجر؟

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والدول السبعة المحيطة بالنيجر هي: ليبيا شمالا، الجزائر في الشمال الغربي، مالي غربا، بوركينا فاسو في الجنوب الغربي، بنين جنوبا، نيجيريا في الجنوب، وتشاد في الشرق.



وفي تقدير الصحفي والمحلل السياسي السنغالي عبد الأحد عبد الرشيد، فإن احتمال التدخل العسكري ضد النيجر "لا يزال يحيط به الغموض"، ويُرجع ذلك إلى أنّ "هناك سلسلة انقلابات حدثت في دول مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا ولم تتدخل الإيكواس فيها؛ وبالتالي فإن المنظمة لا تزال في شك حول الخيار العسكري الذي أعلنته". ذكرموقع "سكاي نيوز" أنّ اختلاف مواقف الدول السبعة المحيطة بالنيجر حول التدخل العسكري الذي هددت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لإنهاء الانقلاب هناك، يبدو أنّه سيكون عائقا "جغرافيا" أمام سرعة وحجم هذا التدخل.والدول السبعة المحيطة بالنيجر هي: ليبيا شمالا، الجزائر في الشمال الغربي، مالي غربا، بوركينا فاسو في الجنوب الغربي، بنين جنوبا، نيجيريا في الجنوب، وتشاد في الشرق.وفي تقدير الصحفي والمحلل السياسي السنغالي عبد الأحد عبد الرشيد، فإن احتمال التدخل العسكري ضد النيجر "لا يزال يحيط به الغموض"، ويُرجع ذلك إلى أنّ "هناك سلسلة انقلابات حدثت في دول مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا ولم تتدخل الإيكواس فيها؛ وبالتالي فإن المنظمة لا تزال في شك حول الخيار العسكري الذي أعلنته".

ويضيف أنّ "التدخل العسكري من الممكن أن يفاقم الأزمة؛ لذلك تترد "إيكواس" في اللجوء إليه".

ويقول: "إيكواس" تضع في اعتبارها تهديد مالي وبوركينا فاسو بأنهما سيصطفان في جانب النيجر لو تعرضت لهجوم، خاصة أن ذلك يعني إطالة أمد الصراع وتشعبه".

ويرى أنّ "إيكواس" ستجد صعوبة في التحرك خلال العمل العسكري مع عدم قدرتها كذلك على استخدام أراضي الجزائر وتشاد وليبيا، ولن يبقى أمامها سوى أراضي نيجيريا وبنين جنوبا".

ويقول: "عملية التدخل قد تجري في نهاية الأمر في حال حدوث ضغط شديد من فرنسا على دول المجموعة".

ويرصد الخبير في شؤون إفريقيا، الدكتور حمدي عبد الرحمن، عوامل أخرى لصعوبة التحرك العسكري السريع لـ"إيكواس" ضد النيجر، بخلاف عوائق الجغرافيا، وتخص حتى الدول التي تؤيد التدخل العسكري، ومنها أنّ "هناك موجة غضب شعبي في دول المنطقة ضد الوجود الفرنسي والغربي عموما".

ويقول: "نيجيريا تواجه مشاكل داخلية، منها أن كثيرا من أفراد الجيش من قبائل الهوسا التي تشكل أغلبية سكان النيجر".

ويضيف: "في حال أن فشل التدخل العسكري في إجبار قادة الانقلاب على إعادة السلطة لبازوم، فإنه ستزداد "العدوى الانقلابية"؛ بمعنى تحفيز الانقلابات في بلدان أخرى، وربما يكون هذا أحد تفسيرات المحاولة الانقلابية التي شهدتها سيراليون قبل أيام". (سكاي نيوز)