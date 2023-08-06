أدانت الولايات المتحدة مقتل فلسطيني على يد مستوطنين ووصفت الحادث بأنه إرهاب، في لهجة حادة تعكس في ما يبدو إحباط واشنطن من تصاعد العنف في الضفة الغربية في عهد الحكومة الإسرائيلية اليمينية. (العربية)

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