Advertisement

عربي-دولي

وصفت الحادث بـ"الإرهابيّ"... أميركا تُدين مقتل فلسطينيّ على يدّ مستوطنين

Lebanon 24
06-08-2023 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1094983-638269396935367915.jpg
Doc-P-1094983-638269396935367915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدانت الولايات المتحدة مقتل فلسطيني على يد مستوطنين ووصفت الحادث بأنه إرهاب، في لهجة حادة تعكس في ما يبدو إحباط واشنطن من تصاعد العنف في الضفة الغربية في عهد الحكومة الإسرائيلية اليمينية. (العربية)
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
اقتصاد أميركا يضيف وظائف بأقل من التوقعات.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
06/08/2023 21:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Hill": هل أميركا مستعدة لإعادة الاصطفاف في الشرق الأوسط؟
lebanon 24
06/08/2023 21:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا وبريطانيا والنرويج: ندعو كل الأطراف في السودان لوقف الهجمات فورا ومنع انتشار العنف أكثر (الشرق)
lebanon 24
06/08/2023 21:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا وبريطانيا والنرويج: ندين العنف المستمر في دارفور (الشرق)
lebanon 24
06/08/2023 21:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24

أميركا

ادانة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:06 | 2023-08-06
14:00 | 2023-08-06
13:27 | 2023-08-06
13:02 | 2023-08-06
12:59 | 2023-08-06
12:10 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24