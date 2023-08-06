Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تغتال فلسطنيين اثنين قرب جنين

Lebanon 24
06-08-2023 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1094989-638269404041140393.png
Doc-P-1094989-638269404041140393.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر عسكرية أن قوة خاصة اغتالت فلسطينيين اثنين على الأقل في قرية عرابة قرب جنين. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناطق باسم حركة حماس: العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين
lebanon 24
06/08/2023 21:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حركة "فتح" اللواء منير المقدح لـ"لبنان24": الفصائل الفلسطينية تعمل على سحب كافة محتوى كاميرات المراقبة الموجودة في مكان اغتيال العرموشي
lebanon 24
06/08/2023 21:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية اغتيال بالقصف من الجو استهدفت خلية فلسطينية مسلحة شمال جنين (الجزيرة)
lebanon 24
06/08/2023 21:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة العمل الفلسطيني المشترك: لعودة العائلات الى مخيم عين الحلوة وسحب المسلحين
lebanon 24
06/08/2023 21:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24

فلسطين

اغتيال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:06 | 2023-08-06
14:00 | 2023-08-06
13:27 | 2023-08-06
13:02 | 2023-08-06
12:59 | 2023-08-06
12:10 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24