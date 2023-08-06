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عربي-دولي
نتانياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية
Lebanon 24
06-08-2023
|
11:49
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قالت "بلومبرغ"، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تراجع عن بعض التعديلات القضائية وحث على تهدئة السوق.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
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