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نتانياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية

Lebanon 24
06-08-2023 | 11:49
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قالت "بلومبرغ"، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تراجع عن بعض التعديلات القضائية وحث على تهدئة السوق.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

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