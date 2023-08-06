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عربي-دولي

في مصر... انتشال جثة ضحية "القاطرة الغارقة" بقناة السويس

Lebanon 24
06-08-2023 | 15:12
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انتشل فريق الإنقاذ البحري، الأحد، جثة الفرد المفقود من طاقم قاطرة غرقت في قناة السويس إثر اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ، وفق ما أعلنت السلطات المصرية.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان "نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة +فهد+ واستخراجه من المياه ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري".
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والميكانيكي السيد علي محمد موسى كان الوحيد الذي فقد أثره من بين أفراد الطاقم السبعة لقاطرة غرقت بعد اصطدامها السبت بناقلة الغاز المسال CHINAGAS LEGEND التي ترفع علم هونغ كونغ.

و بحسب البيان، الصادر الأحد، خرج خمسة من أفراد الطاقم من المستشفى، فيما لا يزال واحد تحت المراقبة.

ولم يؤثر الاصطدام على حركة عبور القناة، وفق السلطات، علما بأن جهود إنتشال القاطرة الغارقة ما زالت جارية.

وكانت الناقلة في طريقها من سنغافورة الى الولايات المتحدة. ويبلغ طولها 230 مترا، وتحمل على متنها 52 ألف طن من غاز النفط المسال.

وتتعطل بين فترة وأخرى سفن أو تجنح خلال عبورها في قناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتعد ممرا حيويا تمرّ عبره نحو 10 بالمئة من حركة التجارة البحرية الدولية. (الحرة) 

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