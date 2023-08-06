هجوم تركي على أهداف لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق... اليكم التفاصيل

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قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق ومصدر أمني إن تركيا نفذت الأحد هجومين بطائرات مسيرة في إقليم كردستان العراق. الصورة إرشيفية.قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق ومصدر أمني إن تركيا نفذت الأحد هجومين بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني وإصابة اثنين آخرين في محافظتي السليمانية ودهوك بشمال العراق.وأضاف الجهاز في بيان أن اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني كانا في سيارتهما في بلدة جمجمال عندما أصابتهما الطائرة المسيرة، مما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.وقال مصدر أمني كردي طلب عدم الكشف عن هويته إن هجوما تركيا آخر باستخدام طائرة مسيرة أدى لمقتل أحد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وإصابة آخر بعد استهداف سيارتهما بالقرب من بلدة العمادية القريبة من الحدود التركية في محافظة دهوك.وتشن تركيا حملة منذ فترة طويلة في العراق على مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.وتنفذ تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم الهجمات. ومنطقة شمال العراق خارج السيطرة المباشرة لحكومة بغداد منذ فترة طويلة.وفي حادث آخر، قتل مسلحون مجهولون بالرصاص عنصرا من قوات البيشمركة الكردية في سيارته في أربيل الأحد في هجوم قلما يحدث بعاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.وقالت مصادر أمنية كردية عراقية إن الحادث قيد التحقيق دون إعطاء مزيد من التفاصيل.(العربية)