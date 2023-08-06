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عربي-دولي
تبون ما زال ينتظر من باريس تحديد برنامج زيارته إلى فرنسا
Lebanon 24
06-08-2023
|
17:30
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه ما زال ينتظر من باريس تحديد برنامج زيارته إلى فرنسا، التي أكد أنها لم تلغ، وذلك رغم تأجيلها مرتين بسبب التوترات التي عاودت النشوب منذ مطلع هذا العام. إلا أن مراقبين دبلوماسيين يقولون إن الإليزيه ليس في عجلة من أمره لاستقبال تبون، وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يريد أن يقع مرة ثالثة ضحية تقلبات تعيد تدوير العجلة إلى الوراء.
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ولفت المراقبون إلى أن إحدى القضايا التي استحدثها المزاج الجزائري حيال العلاقات المتوترة مع فرنسا، تدور حول ما إذا كان النشيد الوطني الجزائري سيعزف لدى استقبال تبون خلال زيارة الدولة التي سيقوم بها متضمنا الإضافة التي أقر استعادتها بمرسوم في 16 يونيو الماضي -والتي تعد فرنسا بالويل والثبور- أم سيعزف دون هذه الإضافة؟
وبحسب هؤلاء المراقبين فإن توجّسات الإليزيه تنحصر الآن في ما إذا كانت زيارة تبون ستخلو من التقلبات المزاجية الأخرى التي من شأنها أن تزيد في دفع عجلة العلاقات بين البلدين إلى الوراء، مما يشكل تهديدا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. وهناك مسعى لإعادة ضبط هذه العلاقات بحيث لا تكون عرضة لتقلبات مزاجية أخرى.
وتعكس تصريحات تبون الارتباك والتذبذب الجزائريّيْن في التعامل مع فرنسا. فقبل أشهر فقط شنت السلطات هجوما على فرنسا انتهى بإعادة عبارات التهديد والوعيد إلى النشيد الوطني والآن تتحدث تقارير محلية عن أطراف تقف خلف فتور العلاقات.
(العرب)
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