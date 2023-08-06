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عربي-دولي

آليات عسكرية مُقَدّمة من الإمارات لتشاد

Lebanon 24
06-08-2023 | 18:00
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قدّمت أبو ظبي آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى تشاد المحاذية للنيجر، مشيرة إلى أنّ "هدفها من ذلك تعزيز قدراتها في مجال "مكافحة الإرهاب" ودعم برامج حماية الحدود". وقالت الوكالة الإماراتية، إنّ "هذه المبادرة تأتي في إطار اتفاقيات ثنائية بينها اتفاقية تعاون عسكري في شهر يونيو الماضي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو إلى أبو ظبي".
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وقام سفير الإمارات لدى تشاد راشد سعيد الشامسي بتسليم الآليات والمعدات إلى الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم وزير الدفاع التشادي، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل المعدات التي تم تسليمها، لكنها نشرت صوراً تظهر مركبات مصنعة من شركة "نمر" الإماراتية.

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