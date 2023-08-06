آليات عسكرية مُقَدّمة من الإمارات لتشاد

Advertisement

قدّمت أبو ظبي آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى تشاد المحاذية للنيجر، مشيرة إلى أنّ "هدفها من ذلك تعزيز قدراتها في مجال "مكافحة الإرهاب" ودعم برامج حماية الحدود". وقالت الوكالة الإماراتية، إنّ "هذه المبادرة تأتي في إطار اتفاقيات ثنائية بينها اتفاقية تعاون عسكري في شهر يونيو الماضي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو إلى أبو ظبي".وقام سفير الإمارات لدى تشاد راشد سعيد الشامسي بتسليم الآليات والمعدات إلى الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم وزير الدفاع التشادي، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات.