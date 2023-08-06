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عربي-دولي

الدفاع الجوّي السوري يتصدّى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق

Lebanon 24
06-08-2023 | 19:30
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أكد الإعلام الرسمي السوري استهداف صواريخ إسرائيلية محيط العاصمة دمشق.
وقد تصدّت وسائط الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء محيط العاصمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".
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