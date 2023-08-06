الدفاع الجوّي السوري يتصدّى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق

أكد الإعلام الرسمي السوري استهداف صواريخ إسرائيلية محيط العاصمة دمشق.

وقد تصدّت وسائط الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء محيط العاصمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".