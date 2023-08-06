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عربي-دولي

مهلة "إيكواس" انتهت: هل نشهد تدخلا عسكريا قريبا بالنيجر؟ قائد كبير يكشف

Lebanon 24
06-08-2023 | 23:11
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أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلا عن قائد كبير من إحدى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قوله إن جيوش المنطقة بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد قبل أن يتمكنوا من دخول النيجر.
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وأضاف القائد الذي لم تكشف الصحيفة الأميركية عن اسمه: "في الوقت الحالي، نحتاج إلى تعزيز قوة وحداتنا قبل المشاركة في مثل هذا العمل العسكري".

وتابع قائلا: "نجاح أي عمل عسكري يعتمد على الاستعداد الجيد".

وشدد على أن "إيكواس" ستواصل الضغط على المجلس العسكري في نيامي، وستسعى للحصول على دعم للحظر التجاري الذي فرضته من هيئات دولية أخرى مثل الاتحاد الإفريقي.

وقال المجلس العسكري في النيجر إنه أغلق المجال الجوي للبلاد اعتبارا من يوم الأحد حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان للعسكريين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر".

وشدّد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.

من جانبها، أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية أمس الأحد.

وجاء البيان الفرنسي بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر بمثابة "إعلان حرب".

انقضاء مهلة "إيكواس" دون تدخل عسكري

وانتهت، أمس الأحد، المهلة التي حددتها (إيكواس) للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى السلطة.(سكاي نيوز)



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