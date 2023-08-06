قصفٌ إسرائيلي ليلا على محيط دمشق يوقع قتلى.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 4 عسكريين وجرح أربعة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف ليل الأحد ـ الإثنين مواقع في محيط دمشق.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع قوله إنّه "حوالي الساعة 02,20 من فجر اليوم (12,20 الاثنين ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".



وأدى القصف إلى "إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفق الوكالة.



وأكّد المصدر أنّ "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

ودوت أصوات انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق مضادات جوية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وذكر التلفزيون الرسمي أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق"، دون الإشارة إلى تفاصيل عن مكان القصف وآثاره.



وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.(وكالات)



