لها سوابق معه.. ترامب يشتكي: لا يمكن الحصول على محاكمة عادلة مع هذه القاضية

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شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الأحد، على "تنحية" القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن بتهم تآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020، والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس.وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية المكلفة بهذه القضية السخيفة المتعلقة بحرية التعبير والانتخابات النزيهة".وأردف متحدثا عن القاضية تانيا شوتكان "الكل يعرف ذلك، وهي أيضا تعلم. سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية، على أسس قوية للغاية، وبالمثل (نطلب) تغيير مكان المحاكمة" إلى خارج واشنطن.ويرتقب أن تترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجهة إليه (وأكثرها خطورة)، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول.وكانت القاضية قد رفضت المطالب الأخيرة لفريق ترامب القانوني، كما رفضت، السبت الماضي، التماس الفريق تمديد الموعد النهائي للرد على طلب للحكومة الأميركية قد يحد مما يمكن لترامب ومحاميه نشره علنا حول قضيته.ورغب فريق ترامب في تأجيل الموعد النهائي إلى الخميس، لكن القاضية قالت إن عليهم الالتزام بالموعد النهائي الحالي عند الساعة الخامسة عصر الاثنين.وتعد تانيا شوتكان (61 عاما) واحدة من نحو عشرة قضاة في محكمة المقاطعة الفيدرالية بواشنطن، وقد تم تعيينها عشوائيا للنظر في القضية، ولها سوابق مع ترامب، فقد حكمت ضده في قضية في تشرين الثاني 2021 صرحت خلالها على أن "الرؤساء ليسوا ملوكا". كما أصدرت أحكاما مطولة على أنصار لترمب شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني من ذلك العام.ومثل الرئيس السابق أمام محكمة فيدرالية في واشنطن في 3 آب ، ودفع ببراءته في التهم الأربع الموجهة إليه، فيما سيتم إبلاغه في 28 آب بموعد محاكمته، ويريد المدعي الخاص جاك سميث أن تجري المحاكمة "بدون تأخير".(العربية)