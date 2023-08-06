هذه الدولة تستعين بالذكاء الاصطناعي لكشف الإرهابيين!

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أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5، كين ماكالوم، اعتماد الجهاز على الذكاء الاصطناعي، لكشف أولئك الذين يمثلون خطرا إرهابيا.وقال ماكالوم إن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني طوّر أدوات ذكاء اصطناعي، تقوم بمراقبة مقاطع الفيديو العنيفة على الإنترنت، التي يشاهدها المشتبه بهم، لتحديد ما إذا كان هؤلاء يمثلون خطرا.ووفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ماكالوم، فإن التكنولوجيا تكتشف أيضا العنف في الصور، حتى لا يضطر الموظفون إلى مشاهدة مقاطع فيديو لقطع رأس أو تعذيب مثلا.وفي خطاب ألقاه أمام الطلاب في جامعة غلاسكو، سلط ماكالوم الضوء على دور الرياضيات وعلوم البيانات في الحفاظ على أمن الدولة، قائلا: "التطورات في الذكاء الاصطناعي تغير عالمنا جميعا".(سكاي نيوز)