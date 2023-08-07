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في الجزائر... السلطات تسيطر على 5 حرائق

Lebanon 24
07-08-2023 | 01:09
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أعلنت مصالح الحماية المدنية بالجزائر، الأحد، سيطرتها على 5 حرائق اندلعت في غابات بولايات مختلفة عبر البلاد، بعد أسبوعين من حرائق عنيفة أودت بحياة 34 شخصا.

وكشفت الحماية المدنية الجزائرية، عن إخمادها حرائق اندلعت بالغابات التابعة لكل من ولايات سطيف، بشرق البلاد، والبويرة، المدية، وبومرداس وتيزي وزو (شمال وسط).
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وكل صيف، يشهد شمال الجزائر وشرقها حرائق تطاول الغابات والأراضي الزراعية، وهي ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى بتأثير تغير المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر الشديدة.

ومنذ بداية الصيف الجاري، اندلعت عشرات الحرائق بمناطق مختلفة بالبلاد، كان أعنفها تلك التي ضربت، أواخر الشهر الماضي، شمال شرق البلاد متسببة في مقتل 34 شخصا، بينهم عشرة جنود.

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، إبراهيم مراد، الأحد، عن تضرر 11.500 شخص، و972 بناية و24 ألف هكتار جرّاء الحرائق، الـ 97 التي طالت عدة ولايات في الشهر الماضي.

وأعلن المسؤول الجزائري عن تعزيز المورد البشري للحماية المدنية، بتوظيف 3 آلاف عون و240 ضابطا، "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بالتحسين المتواصل للقدرات"،  حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. (الحرة) 
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