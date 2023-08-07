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عربي-دولي

في اليابان... إطلاق مياه محطة نووية

Lebanon 24
07-08-2023 | 01:30
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ذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها، أن اليابان تخطط لبدء إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، التي دمرتها أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)، في المحيط في أواخر أغسطس.
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وأضافت أن تصريف المياه سيتم على الأرجح بعد وقت قصير من لقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، إذ سيوضح لهما كيف سيكون إطلاق المياه آمنا.

وصرح هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني خلال إفادة للصحافيين بأنه لم يتم تحديد موعد لتصريف المياه.

ومنحت الجهة المنظمة للطاقة النووية في اليابان الشهر الماضي، الموافقة لشركة طوكيو إلكتريك باور للبدء في تصريف المياه، التي تقول اليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها آمنة، لكن الدول المجاورة تخشى أن تلوث الغذاء.

وأفادت الصحيفة أنه من المقرر أن يبدأ الصيد بالشباك الجرافة في قاع البحر في فوكوشيما بشمال شرق طوكيو في ايلول، وتهدف الحكومة إلى بدء تصريف المياه قبل بدء موسم الصيد.(العربية) 
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