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انقلاب النيجر... المجلس العسكري يغلق المجال الجوي ردا على التهديد بتدخل عسكري

Lebanon 24
07-08-2023 | 02:30
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أغلق قادة الانقلاب في النيجر المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر، في مواجهة تهديد بتدخل عسكري من قبل دول مجاورة.

ويُظهر موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت ريدر 24" أنه لا توجد طائرات حالياً في سماء النيجر.
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وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قد حذرت في وقت سابق، من أنها قد تستخدم القوة في حال لم تتم إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه بحلول الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن القوات المسلحة في النيجر مستعدة للدفاع عن البلاد.(BBC عربي)
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