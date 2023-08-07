30
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
31
o
زحلة
37
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
هل حقاً بدأت أوكرانيا مهاجمة حلفائها؟ تقرير لـ"The Telegraph" يجيب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
07-08-2023
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد مرور 18 شهرًا على الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا، وصلت الحرب في الأسابيع الأخيرة إلى موسكو، أولاً من خلال الضربات باستخدام المسيّرات والتي استهدفت العاصمة الروسية، وثانياً بعد استهداف إحدى السفن الحربية الروسية في البحر الأسود.
Advertisement
وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "على الرغم من أن هذه الهجمات صغيرة مقارنة بالهجمات الروسية على أوكرانيا، إلا أنها تصيب بعض الدول الغربية بالتوتر. وفي ظل الانتقادات التي تطال كييف والتي تطالبها بأن تكون أكثر امتناناً للدعم الذي تتلقاه، إلا أن هذه اللحظة محفوفة بالمخاطر. فإذا قررت الدول الغربية تقليل دعمها العسكري لكييف والتي تهدف إلى طرد الروس من أوكرانيا فستكون هذه الخطوة بمثابة هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وتابعت الصحيفة، "لقد مرت الحكومة الأوكرانية بفترة مضطربة في الأسابيع الأخيرة، فعلى الرغم من أن الهجوم المضاد لا يزال يحرز تقدمًا ثابتًا كل يوم، إلا أنه لم يتمكن بعد من خرق الدفاعات الروسية. لقد وقعت كييف ضحية لنجاحها، خاصة بعد أن توقع الغرب أن تشهد أرض معركة على مشاهد مماثلة لتلك التي رأيناها العام الماضي مع تحرير مساحات شاسعة من الأراضي. كما واضطر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع إلى التدخل لتهدئة الخلاف الدبلوماسي مع بولندا، الشريك الوثيق لأوكرانيا. وفي التفاصيل، طلبت كييف عقد اجتماع مع ممثل وارسو بعد تعليقات من شخصية بولندية رفيعة المستوى تشير إلى أنه يتعين على أوكرانيا الاعتراف بالمساعدة الكبيرة التي حصلت عليها من بولندا منذ بدء الغزو الروسي الواسع في العام السابق".
وأضافت الصحيفة، "سواء اعترف زيلينسكي بهذا الأمر أم لا، فإن كييف بدأت تلعب بالنار. على الرغم من الخطر الذي يعتريهم، فهم بخطر من أن يتخلى حلفاؤهم عنهم. أظهرت كل من بولندا وبريطانيا دعمهما الثابت لأوكرانيا، ومع ذلك، لامت الدول الأوروبية الأخرى قرار بريطانيا الدبلوماسي والمتمثل بإقالة السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة. في الواقع، من يجب أن يُلام هو كل من ألمانيا وفرنسا. فعلى الرغم من حجم الخسارة الكبير التي ستصيبهما في حال فاز بوتين، إلا انهما لم يلتزما كما يجب بدعم أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن المخاوف الغربية بشأن الضربات الأوكرانية على موسكو مبالغ فيها، ليس فقط بسبب حجمها الصغير، ولكن أيضًا بسبب تداعياتها العسكرية المحتملة. وكما كان واضحاً من خلال تمرد مجموعة "فاغنر"، فإن روسيا غير مستقرة".
وبحسب الصحيفة، "إن التأثير الاستراتيجي الآخر هو أن الكرملين يقال إنه بدأ ينقل وحدات الدفاع الجوي والقوات الخاصة المهمة من خط المواجهة إلى الخلف لحماية الأغنياء والأقوياء في موسكو. إذاً، يبدو أن بوتين مهتم بحماية أصدقائه أكثر من الشباب الروسي. ومن المفارقات أن الأول سوف يتخلى عنه عند أقرب فرصة أما الثاني فقد يتمكن من إنقاذه. أما زيلينسكي، فهو جالس في مكتبه ولا ينفك يطالب الغرب بمزيد من المعدات كل يوم من دون كلمة شكر أو الاعتراف بالجهود التي يبذلها الناتو. ولكن على الدول الغربية أن تقف إلى جانب كييف. فالجيش الأوكراني هو وحده القادر على تدمير الجيش الروسي لدرجة أنه لن يكون قادرًا على تهديد الناتو مرة أخرى لمدة عقد أو أكثر. إن ضعف روسيا مفيد للعالم".
وختمت الصحيفة، "المفتاح في ساحة المعركة هو الحفاظ على المكانة الأخلاقية العالية، التي فقدها بوتين واتباعه بشكل واضح".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
10:06 | 2023-08-06
06/08/2023 10:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أحيّت حفل زفافه... عريس يُفاجئ نانسي عجرم بصورة جمعتهما في طفولته! (فيديو)
Lebanon 24
أحيّت حفل زفافه... عريس يُفاجئ نانسي عجرم بصورة جمعتهما في طفولته! (فيديو)
09:35 | 2023-08-06
06/08/2023 09:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب
Lebanon 24
بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب
01:16 | 2023-08-07
07/08/2023 01:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
15:15 | 2023-08-06
06/08/2023 03:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 12:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2023-08-07
غنائم الأسلحة قيد الدراسة.. هل تحل روسيا لغز تكنولوجيا الغرب؟
08:30 | 2023-08-07
دولة جديدة تعفي القطريين من تأشيرة الدخول
08:00 | 2023-08-07
درس تعلمته من تجربة روسيا بأوكرانيا.. لهذه الأسباب توسِّع الصين قوتها الصاروخية
07:45 | 2023-08-07
قتلى وعشرات الجرحى إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية
07:15 | 2023-08-07
الجيش المصري يستعد للكشف عن أسلحة جديدة
06:45 | 2023-08-07
أربعة قتلى جراء انهيار مبانٍ في طهران
فيديو
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 16:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
07/08/2023 16:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
07/08/2023 16:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24