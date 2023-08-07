Advertisement

خاص

هل حقاً بدأت أوكرانيا مهاجمة حلفائها؟ تقرير لـ"The Telegraph" يجيب

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

|
Lebanon 24
07-08-2023 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1095170-638270003287391289.jpg
Doc-P-1095170-638270003287391289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد مرور 18 شهرًا على الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا، وصلت الحرب في الأسابيع الأخيرة إلى موسكو، أولاً من خلال الضربات باستخدام المسيّرات والتي استهدفت العاصمة الروسية، وثانياً بعد استهداف إحدى السفن الحربية الروسية في البحر الأسود.
Advertisement
وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "على الرغم من أن هذه الهجمات صغيرة مقارنة بالهجمات الروسية على أوكرانيا، إلا أنها تصيب بعض الدول الغربية بالتوتر. وفي ظل الانتقادات التي تطال كييف والتي تطالبها بأن تكون أكثر امتناناً للدعم الذي تتلقاه، إلا أن هذه اللحظة محفوفة بالمخاطر. فإذا قررت الدول الغربية تقليل دعمها العسكري لكييف والتي تهدف إلى طرد الروس من أوكرانيا فستكون هذه الخطوة بمثابة هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وتابعت الصحيفة، "لقد مرت الحكومة الأوكرانية بفترة مضطربة في الأسابيع الأخيرة، فعلى الرغم من أن الهجوم المضاد لا يزال يحرز تقدمًا ثابتًا كل يوم، إلا أنه لم يتمكن بعد من خرق الدفاعات الروسية. لقد وقعت كييف ضحية لنجاحها، خاصة بعد أن توقع الغرب أن تشهد أرض معركة على مشاهد مماثلة لتلك التي رأيناها العام الماضي مع تحرير مساحات شاسعة من الأراضي. كما واضطر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع إلى التدخل لتهدئة الخلاف الدبلوماسي مع بولندا، الشريك الوثيق لأوكرانيا. وفي التفاصيل، طلبت كييف عقد اجتماع مع ممثل وارسو بعد تعليقات من شخصية بولندية رفيعة المستوى تشير إلى أنه يتعين على أوكرانيا الاعتراف بالمساعدة الكبيرة التي حصلت عليها من بولندا منذ بدء الغزو الروسي الواسع في العام السابق".
وأضافت الصحيفة، "سواء اعترف زيلينسكي بهذا الأمر أم لا، فإن كييف بدأت تلعب بالنار. على الرغم من الخطر الذي يعتريهم، فهم بخطر من أن يتخلى حلفاؤهم عنهم. أظهرت كل من بولندا وبريطانيا دعمهما الثابت لأوكرانيا، ومع ذلك، لامت الدول الأوروبية الأخرى قرار بريطانيا الدبلوماسي والمتمثل بإقالة السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة. في الواقع، من يجب أن يُلام هو كل من ألمانيا وفرنسا. فعلى الرغم من حجم الخسارة الكبير التي ستصيبهما في حال فاز بوتين، إلا انهما لم يلتزما كما يجب بدعم أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن المخاوف الغربية بشأن الضربات الأوكرانية على موسكو مبالغ فيها، ليس فقط بسبب حجمها الصغير، ولكن أيضًا بسبب تداعياتها العسكرية المحتملة. وكما كان واضحاً من خلال تمرد مجموعة "فاغنر"، فإن روسيا غير مستقرة".
وبحسب الصحيفة، "إن التأثير الاستراتيجي الآخر هو أن الكرملين يقال إنه بدأ ينقل وحدات الدفاع الجوي والقوات الخاصة المهمة من خط المواجهة إلى الخلف لحماية الأغنياء والأقوياء في موسكو. إذاً، يبدو أن بوتين مهتم بحماية أصدقائه أكثر من الشباب الروسي. ومن المفارقات أن الأول سوف يتخلى عنه عند أقرب فرصة أما الثاني فقد يتمكن من إنقاذه. أما زيلينسكي، فهو جالس في مكتبه ولا ينفك يطالب الغرب بمزيد من المعدات كل يوم من دون كلمة شكر أو الاعتراف بالجهود التي يبذلها الناتو. ولكن على الدول الغربية أن تقف إلى جانب كييف. فالجيش الأوكراني هو وحده القادر على تدمير الجيش الروسي لدرجة أنه لن يكون قادرًا على تهديد الناتو مرة أخرى لمدة عقد أو أكثر. إن ضعف روسيا مفيد للعالم".
وختمت الصحيفة، "المفتاح في ساحة المعركة هو الحفاظ على المكانة الأخلاقية العالية، التي فقدها بوتين واتباعه بشكل واضح".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-08-07
08:30 | 2023-08-07
08:00 | 2023-08-07
07:45 | 2023-08-07
07:15 | 2023-08-07
06:45 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24