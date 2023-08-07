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بعد مرور 18 شهرًا على الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا، وصلت الحرب في الأسابيع الأخيرة إلى موسكو، أولاً من خلال الضربات باستخدام المسيّرات والتي استهدفت العاصمة الروسية، وثانياً بعد استهداف إحدى السفن الحربية الروسية في البحر الأسود.وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "على الرغم من أن هذه الهجمات صغيرة مقارنة بالهجمات الروسية على أوكرانيا، إلا أنها تصيب بعض الدول الغربية بالتوتر. وفي ظل الانتقادات التي تطال كييف والتي تطالبها بأن تكون أكثر امتناناً للدعم الذي تتلقاه، إلا أن هذه اللحظة محفوفة بالمخاطر. فإذا قررت الدول الغربية تقليل دعمها العسكري لكييف والتي تهدف إلى طرد الروس من أوكرانيا فستكون هذه الخطوة بمثابة هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وتابعت الصحيفة، "لقد مرت الحكومة الأوكرانية بفترة مضطربة في الأسابيع الأخيرة، فعلى الرغم من أن الهجوم المضاد لا يزال يحرز تقدمًا ثابتًا كل يوم، إلا أنه لم يتمكن بعد من خرق الدفاعات الروسية. لقد وقعت كييف ضحية لنجاحها، خاصة بعد أن توقع الغرب أن تشهد أرض معركة على مشاهد مماثلة لتلك التي رأيناها العام الماضي مع تحرير مساحات شاسعة من الأراضي. كما واضطر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع إلى التدخل لتهدئة الخلاف الدبلوماسي مع بولندا، الشريك الوثيق لأوكرانيا. وفي التفاصيل، طلبت كييف عقد اجتماع مع ممثل وارسو بعد تعليقات من شخصية بولندية رفيعة المستوى تشير إلى أنه يتعين على أوكرانيا الاعتراف بالمساعدة الكبيرة التي حصلت عليها من بولندا منذ بدء الغزو الروسي الواسع في العام السابق".وأضافت الصحيفة، "سواء اعترف زيلينسكي بهذا الأمر أم لا، فإن كييف بدأت تلعب بالنار. على الرغم من الخطر الذي يعتريهم، فهم بخطر من أن يتخلى حلفاؤهم عنهم. أظهرت كل من بولندا وبريطانيا دعمهما الثابت لأوكرانيا، ومع ذلك، لامت الدول الأوروبية الأخرى قرار بريطانيا الدبلوماسي والمتمثل بإقالة السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة. في الواقع، من يجب أن يُلام هو كل من ألمانيا وفرنسا. فعلى الرغم من حجم الخسارة الكبير التي ستصيبهما في حال فاز بوتين، إلا انهما لم يلتزما كما يجب بدعم أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن المخاوف الغربية بشأن الضربات الأوكرانية على موسكو مبالغ فيها، ليس فقط بسبب حجمها الصغير، ولكن أيضًا بسبب تداعياتها العسكرية المحتملة. وكما كان واضحاً من خلال تمرد مجموعة "فاغنر"، فإن روسيا غير مستقرة".وبحسب الصحيفة، "إن التأثير الاستراتيجي الآخر هو أن الكرملين يقال إنه بدأ ينقل وحدات الدفاع الجوي والقوات الخاصة المهمة من خط المواجهة إلى الخلف لحماية الأغنياء والأقوياء في موسكو. إذاً، يبدو أن بوتين مهتم بحماية أصدقائه أكثر من الشباب الروسي. ومن المفارقات أن الأول سوف يتخلى عنه عند أقرب فرصة أما الثاني فقد يتمكن من إنقاذه. أما زيلينسكي، فهو جالس في مكتبه ولا ينفك يطالب الغرب بمزيد من المعدات كل يوم من دون كلمة شكر أو الاعتراف بالجهود التي يبذلها الناتو. ولكن على الدول الغربية أن تقف إلى جانب كييف. فالجيش الأوكراني هو وحده القادر على تدمير الجيش الروسي لدرجة أنه لن يكون قادرًا على تهديد الناتو مرة أخرى لمدة عقد أو أكثر. إن ضعف روسيا مفيد للعالم".وختمت الصحيفة، "المفتاح في ساحة المعركة هو الحفاظ على المكانة الأخلاقية العالية، التي فقدها بوتين واتباعه بشكل واضح".