آخر أخبار "النزال المُرتقب بينهما": زوكربيرغ مستعد للقتال "اليوم".. وموقف ماسك غامض

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، أنه بات مستعدا للنزال المرتقب مع مالك موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، إيلون ماسك، وينتظر فقط رده.على الرغم من أن الأمر يبدو وكأنه مزحة، لكن رجلي الأعمال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، يتحدثان منذ حزيران الماضي عن النزال. ودأبا اليوم الاثنين على إظهار الاستعداد لهذا النزال.وفي أحدث التطورات على هذا الصعيد، كتب مارك زوكربيرغ على حسابه في منصة "ثريدز"، مساء أمس الأحد، أنه جاهزة للقتال "اليوم".ومع ذلك، اقترح موعد 26 آب الجاري موعدا للنزال المرتقب.وقال زوكربيرغ: "أنا مستعد بالفعل للقتال اليوم. اقترحت يوم 26 آب عندما تحداني ماسك للمرة الأولى، لكنه لم يوافق بعد على هذا الموعد".أضاف:" لن أحبس أنفاسي في انتظاره".و كان يعلق زوكربيرغ على حديث ماسك عن استعداداته للقتال.تصريحات ماسك الأخيرةوقبل ذلك بساعات، كتب ماسك على موقع "إكس": سيتم بث معركة زوكربيرغ ضد ماسك مباشرة على موقع "إك ".ستذهب جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى".وتابع: "إنه يتدرب على رفع الأثقال طوال اليوم."وليس من الواضح ما إذا كان زوكربيرغ قد وافق على هذه الشروط.(سكاي نيوز)