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عربي-دولي

وصول 3000 بحار وجندي اميركي الى الشرق الأوسط... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-08-2023 | 04:05
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أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الاثنين، وصول أكثر من 3000 بحار وجندي أميركي إلى الشرق الأوسط أمس ضمن خطة أعلنتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابقاً.

وقال الأسطول الخامس في بيان، إن سفينة هجوم برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر "لتوفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة".
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إحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمسإحدى السفن العسكرية الأميركية التي وصلت المنطقة أمس.

وتشمل منطقة عمليات الأسطول الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع وتضم الخليج وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي ومضيقي هرمز وباب المندب.

وخلال الأسابيع الماضية، أرسلت القوات الجوية الأميركية سرباً من طائرات "إف 35"، وسرباً آخر من طائرات "إف 16"، وكانت القوات الجوية احتفظت منذ أشهر الربيع الماضي بسرب من طائرات "اي 10" في المنطقة.

كما أن الأميركيين نشروا في المنطقة مدمرتين أميركيتين مع السفن التابعة لهما، وهم بذلك يغطّون منطقة مضيق هرمز وخليج عمان من الجو والبحر بعدد أكبر من القطع البحرية والجوية وعند مستويات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.(العربية) 
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