إغلاق المجال الجوي في النيجر.. ما انعكاساته على الرحلات الجوية؟

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يبدو ان القرار الأخير للمجلس العسكري في النيجر لن ينتج عنه عزل البلاد عن العالم فقط، بل سيثقل كاهل شركات الطيران التي ستجبر على اتباع طرق بديلة، تضيف عليها في بعض الرحلات ألف كيلومتر.قرار إغلاق المجال الجويفقد أصدر المجلس العسكري في النيجر قرارا أغلق بموجبه المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر.أضاف أن الأمر جاء "لمواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".وشدد العسكريون على أن "أي محاولة لخرق المجال الجوي" ستواجه برد قوي وفوري.ما انعكاسات الأمر على الرحلات الجوية؟تقع النيجر في قلب إفريقيا وفي منتصف الطريق بين أوروبا وجنوب إفريقيا، إحدى الوجهات الأكثر نشاطا، ولذلك فإن هناك تداعيات وخيمة لقرار الانقلابيين على الرحلات الجوية.يقول موقع "فلايت رادار" الذي يتتبع حركة الملاحة الجوية عالميا، إن رحلات جوية كانت في السماء عندما صدر القرار، وهو ما أجبرها على تغيير مسارها فورا.ويبدو أن هذا أول نتيجة لقرار الانقلابيين.وتظهر لقطة شاشة تغيير مسار رحلة من جنوبي القارة أجبرت على المرور فوق 4 دول أخرى لتفادي أجواء النيجر، والدول هي: بنين وتوغو وبوركينا فاسو ومالي.