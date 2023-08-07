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عربي-دولي

بسبب أزمة خراطيم المياه.. الفلبين تستدعي السفير الصيني

Lebanon 24
07-08-2023 | 04:30
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غداة اتهام الفلبين خفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه على زوارقها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، استدعت مانيلا اليوم الإثنين سفير بكين لديها، وفق ما أعلن الرئيس فرديناند ماركوس.

وقال ماركوس للصحافيين إن "وزير خارجيتنا استدعى السفير هوانغ اليوم وسلّمه مذكرة تتضمن صورا وفيديو بشأن ما جرى، ونحن ننتظر ردّهم".
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وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الفلبيني جوناثان مالايا الاثنين، أن مانيلا "لن تتخلى أبدا" عن جزيرة صغيرة متنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.

وقال مالايا لصحافيين: "لن نتخلى أبدا عن جزيرة ايونغين، نحن متمسكون بها" مستخدما الاسم الفلبيني لجزيرة سيكند توماس الصغيرة في جزر سبراتلي.

ومنع خفر السواحل الصينيون عملية إيصال إمدادات إلى الجنود الفلبينيين بالجزيرة المتنازع عليها.

ودان الجيش الفلبيني، أمس الأحد، الاستخدام "المفرط والهجومي" لسفينة خفر السواحل الصينية لمدفع المياه لمنع زورق إمداد فلبيني من تسليم دفعة جديدة من القوات والطعام والماء والوقود إلى منطقة المياه الضحلة (سكند توماس شوال) التي تحتلها الفلبين في المياه المتنازع عليها.

وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهم الرئيسيون بما في ذلك أستراليا واليابان عن دعمهم للفلبين والقلق بشأن تصرفات السفينة الصينية.

وجددت واشنطن تحذيرها بأنها ملزمة بالدفاع عن حليفها القديم في المعاهدة إذا تعرضت السفن والقوات العامة الفلبينية لهجوم مسلح بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.

وكانت المواجهة المتوترة، السبت، أحدث تصعيد في الصراعات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة بين الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي.(العربية)

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